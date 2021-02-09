Самара, , 14:21 — REGNUM Руководителя частного профессионального образовательного учреждения заподозрили в коммерческом подкупе в Самаре. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 года подозреваемая получила от гражданина 36,5 тысячи рублей. Следователи считают, что за это она должна был выдать шестерым гражданам удостоверения без прохождения обучения по специальностям «слесарь по монтажу автомобильного газового оборудования» и «слесарь по ремонту автомобилей».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа. Расследование дела продолжается.

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