Пенза, , 13:57 — REGNUM В Пензе за минувший день в результате падений на скользких улицах пострадали 113 человек. О росте числа травм заявляет 9 февраля пресс-служба облминздрава.

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Так, за медицинской помощью в травмпункт на улице Пионерской обратилось 106 человек, из которых 75 — пострадали на улице. В приемном отделении на улице Стасова зарегистрировали 61 обращение, из них травмы на улице получили 38 человек. Госпитализация потребовалась 21 пострадавшему. Черепно-мозговую травму получили 14 человек.

Коммунальщики при этом рапортуют о ежедневно проводимой противогололедной обработке улиц. Только за минувшие сутки израсходовано 142 тонны пескосоляной смеси и 1,4 тонны галита. Всего убрано 3,9 тыс. кубометров снега.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возмущен состоянием дорог и работой профильных ведомств и глав населенных пунктов, осуществляющих неудовлетворительную уборку территорий от снега. В связи с этим глава региона распорядился усилить контроль над состоянием дорог возле торговых центров и во дворах домов.

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