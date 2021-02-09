Сыктывкар, , 13:49 — REGNUM Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме в Сыктывкаре. Об этом 9 февраля сообщает ГУ МЧС России по Республике Коми.

Уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме по ул. Старовского в Сыктывкаре поступило в 06:00 (05:00 мск) и к моменту прибытия дом был охвачен огнем по всей площади.

«В 07:55 (06:55 мск) пожар был локализован на площади 49 м². В 09:21 (08:21 мск) объявлена ликвидация открытого горения. На месте пожара, в ходе разборки и проливки конструкций, обнаружены тела пяти взрослых погибших», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ликвидации пожара принимали участие 20 сотрудников противопожарной службы и шесть единиц техники. В настоящее время идёт установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области за минувшие сутки произошли два пожара со смертельными исходами.