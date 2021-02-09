Джакарта, , 13:41 — REGNUM Совместная поисково-спасательная группа эвакуировала 92 пострадавших от наводнения в округе Субанг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«Спасатели эвакуировали 92 человека, которые выжили», — говорится в заявлении поисково-спасательной группы.

В настоящее время команда прилагает усилия для эвакуации жителей, которые все еще находятся в ловушке из-за наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, округ Субанг в индонезийской провинции Западная Ява пострадал от наводнения.