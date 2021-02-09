Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Городская ратуша Йоккмокка, центра одноименного муниципалитета на севере Швеции, закрыла свои двери для всех посетителей после того, как в административное здание был направлен конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Полиция прибыла на место и забрала подозрительный конверт для расследования инцидента. Письмо было обнаружено 9 февраля в девять часов утра.

«Сотрудник, открывший конверт, увидел порошок. Мы немедленно закрыли почтовый отдел и вызвали полицию», — заявила мэр города Моника Лундквист.

Вскоре здание ратуши продолжит работать в прежнем режиме, однако доступ к комнате, в которой был вскрыт конверт с веществом, будет ограничен.