Мурманск, , 13:33 — REGNUM В мур манском аэропорту обледенела взлетно-посадочная полоса, прием воздушных судов приостановлен, пишет NordNews.

Один из утренних рейсов был отправлен в Архангельск, прибытие остальных отложено на несколько часов.

Так, прибытие воздушного судна, выполняющего рейс SU-1320 Шереметьево — Мурманск, задерживается ориентировочно до 15:50. Вылет обратно в Москву отложили до 16:30.

Прилет самолета, выполняющего рейс FV-6343 Пулково — Мурманск, задерживается ориентировочно до 16:25. Обратный рейс в Санкт-Петербург состоится в 17:20.

Еще один самолет, выполняющий рейс FV-6341 Пулково — Мурманск, задерживается примерно до 16:40. Обратно из столицы Заполярья он должен вылететь в 17:40.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 февраля, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка были задержаны нескольких рейсов.