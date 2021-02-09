Кызыл, , 13:31 — REGNUM В столице Тувы к административной ответственности привлечён местный житель за пропаганду экстремистской атрибутики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 26-летний мужчина ранее освободился из мест лишения свободы.

5 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники нашли на предплечье и кисти руки обвиняемого татуировки в виде аббревиатуры международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В ходе процессуальных действий он пояснил, что нанес татуировку, находясь в местах лишения свободы, однако, в настоящее время он сожалеет об этом и принял решение избавиться от нее», — отметили в ведомстве.

Тем не менее суд Кызыла признал мужчину виновным в публичной демонстрации символики экстремисткой организации. Ему назначен штраф. Как отмечается, за последние месяцы это уже второй подобный случай в городе. Ранее за татуировку с запрещённой символикой был оштрафован 21-летний молодой человек.