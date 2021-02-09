Аркадакский район, , 13:41 — REGNUM В Аркадакском районе Саратовской области проводится доследственная проверка по факту пожара в одном из частных домовладений, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно, утром 9 февраля в селе Большая Журавка произошел пожар в одном из частных домов, в котором проживала 85-летняя женщина с 53-летним сыном. По данным на 12:14 (местное время) спасателям удалось обнаружить тело одного из пострадавших. Поиски второго человека продолжаются.

Следователи осмотрели место происшествия и установили, что дом отапливался дровяной печью. По предварительной версии, пожар начался с потолка, который, тлея из-за перетопленной печи, перебросился на крышу, а затем огонь охватил строение дома.

По результатам доследственной проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за минувшие сутки произошли два пожара со смертельными исходами. Первый пожар произошел в городе Кузнецке. После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины и мужчины, возраст которых более 80 лет. Второй инцидент произошел в четвертом часу утра (мск) 9 февраля в селе Воскресеновка Пензенского района. На пепелище был обнаружен погибший. Его личность устанавливается.

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