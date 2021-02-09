Архангельск, , 12:55 — REGNUM Архангельский областной суд признал вынес приговор 22-летнему Прокопию Ляпушкину, убившему трех человек.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, Ляпушкин в состоянии алкогольного опьянения поджог квартиру, в которой находились четверо его знакомых.

«Используя ранее найденную неподалеку канистру с бензином, облил этой жидкостью дом, поджег и с места преступления скрылся. В результате пожара трое граждан погибли от отравления угарным газом, а четвертый, разбив оконное стекло, сумел выбраться и спастись», — рассказали в ведомстве.

Вину в совершении преступлений Ляпушкин не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, Ляпушкин выплатил потерпевшему 544 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Архангельске 27-летний мужчина убил трех женщин и пытался сжечь из тела. Суд приговорил преступника к пожизненному сроку.