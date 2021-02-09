Уфа, , 12:37 — REGNUM Рабочего насмерть придавило деревом в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что несчастный случай произошел 5 февраля с работником ЦРБ г. Ишимбая во время спиливания деревьев на территории этой больницы.

В какой-то момент спиленное дерево придавило штукатура-маляра, в результате чего 54-летний работник получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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