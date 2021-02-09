Кызыл, , 12:26 — REGNUM В Туве местную жительницу обвиняют в приготовлении к убийству восьмилетней дочери скончавшегося мужа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, для этого 61-летняя женщина наняли киллера.

По версии следствия, причиной для преступления стали две квартиры, которые принадлежали самой женщине и ей мужу. После смерти последнего право собственности перешло его дочери. Как отмечается, за убийство ребёнка женщина обещала исполнителю 180 тыс. рублей, передав в качестве аванса 10 тыс. рублей.

«После этого обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления — электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства», — отметили в следствии.

Однако преступление было предотвращено благодаря совместным действиям ФСБ и МВД республики.

Женщина в настоящее время задержана и заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.