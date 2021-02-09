Джакарта, , 12:17 — REGNUM Округ Субанг в индонезийской провинции Западная Ява пострадал от наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение было спровоцировано разливом реки Чипунагара.

Уровень воды в округе колеблется от 25 см до 3 метров. Затопленными оказались около 15 014 домов. В результате наводнения эвакуировали 35 827 человек.

В начале феврале от наводнения пострадали тысячи жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в столице Индонезии Джакарте заявили, что 1029 человек были эвакуированы в результате наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Более тысячи человек эвакуировали из-за наводнения в столице Индонезии