Киев, , 12:13 — REGNUM Из-за непогоды в 12 областях Украины обесточены 273 населённых пункта. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как сообщается, из-за сильного снега и порывов ветра сработала система защиты линий электропередачи.

«Обесточены 273 населённых пункта в 12 областях, а именно: Одесская — 85, Херсонская — 54, Черновицкая — 40, Николаевская — 34, Запорожская — 12, Полтавская — 12, Киевская — 10, Кировоградская — 10, Донецкая — 7, Закарпатская — 5, Житомирская — 3 и Днепропетровская — 1», — перечислили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что бригады облэнерго работают над устранением аварий.

Напомним, 5 февраля 2021 года в семи областях Украины были обесточены 189 населённых пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области произошла авария с двумя погибшими и 13 пострадавшими.

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