Киев, 9 февраля 2021, 12:13 — REGNUM Из-за непогоды в 12 областях Украины обесточены 273 населённых пункта. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Как сообщается, из-за сильного снега и порывов ветра сработала система защиты линий электропередачи.
В ведомстве отметили, что бригады облэнерго работают над устранением аварий.
Напомним, 5 февраля 2021 года в семи областях Украины были обесточены 189 населённых пунктов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области произошла авария с двумя погибшими и 13 пострадавшими.
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