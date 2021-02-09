пос. Старожилово, , 12:07 — REGNUM 10-летнюю девочку изъяли из семьи в посёлке Старожилово Рязанской области. Бабушка ребёнка, являясь её опекуном, дважды за вечер выгнала школьницу из дома на мороз, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию позвонили соседи семьи — к ним прибежала испуганная девочка. Она рассказала, что учила уроки, в это время к ней подошла нетрезвая бабушка, стал кричать и выгонять на улицу. Испугавшись, девочка убежала к соседям. Инспекторы по делам несовершеннолетних отвели её домой, а с 60-летней женщиной провели разъяснительную беседу, в том числе пояснили про уголовную ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетними. Пенсионерка пообещала не допускать впредь подобных методов «воспитания». Однако спустя несколько часов в полицию позвонила сама девочка — бабушка опять кричала на неё и выгнала на улицу.

Полицейские изъяли ребенка из семьи и поместили в специализированное государственное учреждение. Родители девочки лишены родительских прав, бабушка оформила опеку над ней. Пенсионерка на профилактическом учёте в ОПДН не состоит, теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело.