Благовещенск, , 11:54 — REGNUM В Мазановском районе Приамурья начальница местного управления соцзащиты совместно с предпринимателем провернули афёру с деньгами, предназначенными на обустройство пандусов для инвалидов-колясочников. В отношении них возбуждены уголовные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: Бывшего сити-менеджера района в Чувашии обвинили в злоупотреблении

Выяснилось, что соцзащита Мазановского района отправила заявку на выделение из бюджета области средств на обустройство пандусов в сумме 500 тыс. рублей в 2019 году и 400 тыс. рублей в 2020 году. Чиновница с предпринимателем подготовили все документы о якобы выполненных работах по установке пандусов. Бюджетные средства они разделили между собой.

Начальницу соцзащиты отстранили от исполнения своих должностных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ибресинском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации муниципалитета. Его обвиняют в предоставлении непригодного жилья многодетной семье.