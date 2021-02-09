Барнаул, , 11:53 — REGNUM В Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30 °C. Об этом информирует Гидрометцентр России. По словам синоптиков, всему виной циклон, который перемещается на восток.

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Погода при этом будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 20 м/ и более. Так, 9 февраля в Новосибирской области возможен снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с, сильная гололедица. В Томской области — снег, метель, ветер 19−24 м/с.

В Кемеровской области — снег, метель, ветер до 23 м/с. В Алтайском крае — сильный мокрый снег, метель, ветер до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

10 и 11 февраля морозы на юге Западной Сибири усилятся до привычных в это время значений. Так в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 11 февраля ночью −25…−30°С, местами до −34…−37°С, днем −22…−27°С.

В Алтайском крае ночью около — 30°, в Республике Алтай ночная температура во второй половине недели будет понижаться до — 31 °C. Влияние циклона проявится и в Красноярском крае. Сначала там пройдет снег, затем начнется похолодание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае накануне, 8 февраля, шел дождь, температура воздуха поднялась до +4 °C.

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