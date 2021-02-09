Токио, , 11:51 — REGNUM Подводная лодка Сил самообороны Японии могла столкнуться с торговым судном около префектуры Коти из-за ошибки экипажа подлодки. Об этом 9 февраля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его словам, столкновение могло стать следствием ошибки экипажа, так как никакой информации о неисправностях в системе навигации перед столкновением не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел накануне, 8 февраля. Столкновение произошло в момент погружения подводной лодки. В результате пострадали три человека, подлодка получила незначительные повреждения верхней части корпуса, это не повлияло на её управляемость.

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