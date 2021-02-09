Барнаул, , 11:39 — REGNUM В Барнауле устраняют последствия сильных снегопадов. Судя по сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале городской мэрии, не обошлось без ЧП.

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Снег, сошедший в результате резкого потепления с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.

«К счастью, удалось избежать серьезных травм среди жителей», — пояснили в городской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады принесли немало бед Алтайскому краю. Накануне, 8 февраля, погибли четверо работников, расчищая снег на крыше в Смазнево Заринского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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В Барнауле 6 февраля произошло частичное обрушение крыши многоквартирного дома на улице Тимуровская, 19, где проживают 206 человек.

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Согласно прогнозу синоптиков сегодня, 9 февраля, в регионе вновь 8 и 9 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега, по югу с дождём, переходящие в снег.

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