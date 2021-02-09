Назарово, Красноярский край, , 11:38 — REGNUM Подозреваемый в убийстве ветерана труда, совершенном более трёх лет назад, задержан в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в краевом ГУ МВД.

По данным ведомства, в октябре 2017 года в полицию сообщили о том, что в селе Сахапта Назаровского района в частном доме обнаружено тело пенсионера 1932 года рождения с множественными телесными повреждениями. Из дома также было похищено ценное имущество.

Выяснилось, что злоумышленники ночью приехали к дому мужчины и вскрыли входную дверь. Убив пожилого ветерана труда, они забрали имущество и скрылись. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако полиции удалось установить подозреваемых. Мужчину 1975 года рождения задержали в Московской области, мужчину 1984 года рождения — в городе Назарово Красноярского края.

Подозреваемые заключены под стражу.

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