Набережные Челны, Татария, , 11:58 — REGNUM Многодетная семья из города Набережные Челны обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять безотлагательные меры реагирования, так как местные власти препятствуют организации транспортного сообщения в районе и намеренно не исполняют решение суда.

По мнению жителей района, их законные интересы и права нарушаются. Глава ведомства поручил руководству следственного управления СКР по Татарии тщательно разобраться во всех обстоятельствах случившегося и доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ранее после обращения жителей в Татарии организовали доследственную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Пресс-служба СУ СКР по РТ уточняет, что обращение поступило от жителей микрорайона Подсолнухи. По информации СМИ, один из жителей сообщил, что в 2019 году Тукаевский районный суд РТ обязал местные власти организовать в поселке транспортное сообщение, однако с тех пор ситуация не изменилась. Местные жители опасаются, что суд может отсрочить исполнение своего решения, поскольку соответствующее заявление подано администрацией.

В июне 2019 года пресс-служба СК России информировала о начале проверки по обращению об отсутствии дорог и коммуникаций в Подсолнухах, направленному на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM в октябре 2020 года, в Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего руководителя следственного отдела Набережных Челнов, его 35-летнего бывшего заместителя и 30-летнего следователя. Их в зависимости от роли каждого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконном освобождении от уголовной ответственности и халатности.

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