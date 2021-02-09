Ивано-Франковск, Украина, , 11:25 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба Национальной полиции области.

По предварительным данным, 20-летний водитель грузовика Mercedes Benz Atego не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes Benz Sprinter, который двигался по главной дороге.

В результате аварии погибли два пассажира микроавтобуса — 54 и 53 летние мужчина и женщина. 13 пассажиров автобуса с различными травмами были госпитализированы.

Как отметили в пресс-службе, оба водителя оказались трезвыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. Пострадали 14 человек.

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