Кабул, , 11:37 — REGNUM Четыре сотрудника министерства реабилитации и развития сельских районов (MRRD) Афганистана погибли в результате атаки неизвестных лиц. Нападение произошло в одном из районов Кабула, сообщает 9 февраля TOLOnews.

Атака произошла около 09:20 по местному времени в районе Баг-и-Дауд в полицейском округе 5. Вооружённые люди открыли огонь по автомобилю, в котором находились госслужащие.

Один из погибших — и.о. начальника управления по восстановлению и развитию села в провинции Майдан-Вардаг Реяз Ахмад, остальные — сотрудники этого управления.

Полиция расследует инцидент. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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