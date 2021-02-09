Село Перемышль, Калужская область, , 11:59 — REGNUM Житель Перемышльского района за жестокое обращение с животным осуждён к десяти месяцам лишения свободы в колонии поселении, сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Судебным следствием установлено, что подсудимый в августе 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде собственного дома из хулиганских побуждений избил соседскую собаку, которая после этого погибла.

Государственный обвинитель представил достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде реального лишения свободы.

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