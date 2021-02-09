Москва, , 11:02 — REGNUM В отношении неопределенной группы лиц из числа бывших и нынешних сотрудников Института Дальнего Востока РАН (ИДВ) возбуждены уголовные дела, сообщают источники.

Внимание правоохранителей привлекли результаты проверки, проведение которой является необходимой для любого новоназначенного руководства.

Как выяснилось, предыдущее руководство ИДВ в лице директора, уволенного Минобрнауки в связи с утерей доверия, и некоторые сотрудники, часть из которых предусмотрительно покинула Россию, занимались весьма неблаговидными делами. Например, сотруднице бухгалтерии в течение нескольких лет выписывалась зарплата около миллиона рублей в месяц. Деньги зачислялись на несколько банковских карт и свободно тратились. Срочно покинувший Россию после прихода нового руководства бывший заместитель директора ИДВ и член Ученого Совета института оказался обладателем гражданства США, миллионных счетов в американских банках и дорогостоящей недвижимости в Нью-Йорке, на Кипре и в Москве. Одну из квартир в Москве и в престижном доме он купил прямо напротив здания ИДВ.

Напомним, ИДВ РАН является режимным институтом. Работа его сотрудников со дня основания была связана, в том числе, с подготовкой закрытых докладов для государственного руководства. Выяснить, каким образом гражданин США оказался заместителем директора ИДВ и членом Ученого Совета, кто еще с ним сотрудничал — задача следствия. Документы свидетельствуют о работе этого сотрудника в качестве лоббиста интересов Южной Кореи. Обнаруженные документы свидетельствуют о поставленном на конвейер платном приеме в аспирантуру российских и иностранных (в первую очередь, китайских) соискателей без должного оформления. Деньги при этом принимались наличными, в том числе и в валюте.

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