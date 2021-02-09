Улицы Белгорода от снега чистят 1,1 тысячи человек
Порывистый ветер и метель пришли в Белгород 9 февраля. На уборке улиц от снега задействованы 1127 человек, написал на своей странице в социальной сети мэр Юрий Галдун.
Медики Черногории предлагают ужесточить санитарные меры
Комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса в Черногории рассмотрит предложение рабочей группы института общественного здравоохранения о введении более строгих санитарных мер, пишет издание Vijesti.
Рабочая группа предложила властям ужесточить меры против коронавируса в связи с обострением эпидемиологической ситуации.
10 и 11 февраля ночная температура может понижаться местами до — 38°С, днем в основном −21…−27°, на Южном Урале −11…−16°С.
Прогноз аномалий средней температуры на 10 февраля 2021 года. Цитата meteoinfo.ru.
В ночь на 10 февраля в Костромской области столбики термометров могут показать ниже — 32°C.
Влияние циклона проявится и в Красноярском крае: 10 и 11 февраля там пройдет снег, затем начнется похолодание.
В Мурманской области зафиксированы самые сильные за все время наблюдений. В регионе выпала почти половина месячной нормы снега.
В Алтайском крае 10 и 11 февраля ночью будет около — 30°С, в Республике Алтай ночная температура во второй половине недели будет понижаться до — 31°С.
10 и 11 февраля морозы на юге Западной Сибири усилятся до привычных в это время значений. Так в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 11 февраля ночью −25…−30°С, местами до −34…−37°С, днем −22…−27°С.
В Алтайском крае, по данным синоптиков, 9 февраля ожидаются сильный мокрый снег, метель, ветер до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.
В Кемеровской области 9 февраля передают снег, метель, ветер до 23 м/с.
В Томской области — снег, метель, ветер 19−24 м/с.
В Новосибирской области 9 февраля возможен снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с, сильная гололедица.
В Сибири резко похолодает после «весенней» оттепели
В Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30°C. Об этом информирует Гидрометцентр России. По словам синоптиков, всему виной циклон, который перемещается на восток.
Погода при этом будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 20 м/ и более.
Синоптик допустил повторение сильных морозов в центральной части России
Повторение сильных морозов в центральной части России не исключено до конца нынешней зимы. Об этом 9 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Барнауле сошедший с крыш снег повредил 13 автомобилей и два газопровода
В Барнауле устраняют последствия сильных снегопадов. Судя по сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале городской мэрии, не обошлось без ЧП.
Снег, сошедший в результате резкого потепления с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.
«К счастью, удалось избежать серьезных травм среди жителей», — пояснили в городской мэрии.
В Ульяновской области рекомендуют отменить уроки из-за морозов.
В Мордовии из-за морозов отменили занятия в школах.
Жителям России объяснили, как одеваться в морозную погоду
В Прикамье прогнозируют самую холодную неделю за последние четыре года.
В Саратовской области из-за морозов отменены занятия в школах.
В Поволжье пришли аномальные морозы.
В Омскую область идут морозы.
Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве.
В Свердловской области предупредили об аномальных холодах.
На Петербург наступают сильные морозы.
В Удмуртию возвращаются 30-градусные морозы.
9 февраля в Москве ожидается до — 14 °C, гололедица
В Челябинске отменили занятия для учеников начальных классов.
В школах Оренбуржья из-за мороза отменили занятия.
Роспотребнадзор объяснил, что нельзя делать при обморожениях.
В Перми из-за мороза закрыли катки.
Названа причина схода снега, погубившего четверых жителей Алтая.
В Горном Алтае ожидаются метели и мокрый снег.
Москву ждут рекордные снегопады в конце недели — синоптики
В Барнауле под толщей снега обрушилась крыша многоквартирного дома.
В Алтайском крае 8 февраля в результате схода снега погибли четверо рабочих.
Читайте подробнее: Семьям погибших под снегом алтайских рабочих помогут финансово
На Томскую область надвигается непогода.
В Белгороде ожидается сильный снегопад
Снег с дождём и сильный ветер идут на Алтай.
С дорог Красноярска за сутки вывезли почти тысячу КамАЗов снега
За минувшие сутки с дорог Красноярска вывезли 991 КамАЗ снега, сообщили 9 февраля в мэрии города.
По прогнозам синоптиков, в Красноярске в течение ближайших суток ожидается существенное похолодание.
С 7 по 12 февраля на большей части Европейской территории, пожалуй, кроме южных регионов, установится морозная погода с температурой на 7−12° ниже климатической нормы — Гидрометцентр.
В Ульяновске сегодня, 9 февраля, на дороги города вышли 77 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется противогололёдной обработке тротуаров, говорят в мэрии.
В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Жителей Тувы предупредили о сильном ветре и опасности лавин
Метели могут покинуть Средний Урал уже 10 февраля
В Екатеринбурге и окрестностях 10 февраля ослабнет сила ветра. Такой прогноз дают синоптики.
Сейчас при 25-градусном морозе сила ветра достигает порой 15 метров в секунду. Если верить синоптикам, то 10 февраля она будет не выше восьми метров в секунду, а 11 февраля снова уменьшится.
С улиц Архангельска за неделю вывезли 12 тысяч тонн снега
За неделю в Петербурге выпала треть всех осадков зимнего сезона
Петербург укомплектован уборочными машинами менее чем на 50%
В связи с 30-градусными морозами ГУ МЧС по Ульяновской области призывает жителей «одеваться многослойно, потому что так легче сохранить тепло»:
В Чувашии оттепель сменила морозная погода.
Фото: ИА REGNUM
Сильный ветер и мокрый снег накрыли Новосибирскую область
Непогода осложнила дорожную обстановку в Хакасии
В Тихом океане и Беринговом море ожидается сильный шторм
В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Населённым пунктам, расположенным на побережье, оно угрозы не представляет, а вот судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
В Ульяновской области из-за аномальных морозов отменяются уроки для учащихся с первого по шестые классы. Ранее спасатели объявили в регионе жёлтый уровень погодной опасности, предупредив о 30-градусных морозах.
Синоптик предупредил о метели в Москве 9 февраля