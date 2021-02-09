9 Февраля
 
12:22

Улицы Белгорода от снега чистят 1,1 тысячи человек

Порывистый ветер и метель пришли в Белгород 9 февраля. На уборке улиц от снега задействованы 1127 человек, написал на своей странице в социальной сети мэр Юрий Галдун.

12:14

Медики Черногории предлагают ужесточить санитарные меры

Комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса в Черногории рассмотрит предложение рабочей группы института общественного здравоохранения о введении более строгих санитарных мер, пишет издание Vijesti.

Рабочая группа предложила властям ужесточить меры против коронавируса в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

12:00

10 и 11 февраля ночная температура может понижаться местами до — 38°С, днем в основном −21…−27°, на Южном Урале −11…−16°С.

11:59

Прогноз аномалий средней температуры на 10 февраля 2021 года. Цитата meteoinfo.ru.

11:58

В ночь на 10 февраля в Костромской области столбики термометров могут показать ниже — 32°C.

11:56

Влияние циклона проявится и в Красноярском крае: 10 и 11 февраля там пройдет снег, затем начнется похолодание.

11:56

В Мурманской области зафиксированы самые сильные за все время наблюдений. В регионе выпала почти половина месячной нормы снега.

11:56

В Алтайском крае 10 и 11 февраля ночью будет около — 30°С, в Республике Алтай ночная температура во второй половине недели будет понижаться до — 31°С.

11:55

10 и 11 февраля морозы на юге Западной Сибири усилятся до привычных в это время значений. Так в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае 11 февраля ночью −25…−30°С, местами до −34…−37°С, днем −22…−27°С.

11:55

В Алтайском крае, по данным синоптиков, 9 февраля ожидаются сильный мокрый снег, метель, ветер до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы.

11:54

В Кемеровской области 9 февраля передают снег, метель, ветер до 23 м/с.

11:53

В Томской области — снег, метель, ветер 19−24 м/с.

11:53

В Новосибирской области 9 февраля возможен снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 23 м/с, сильная гололедица.

11:53

В Сибири резко похолодает после «весенней» оттепели

В Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30°C. Об этом информирует Гидрометцентр России. По словам синоптиков, всему виной циклон, который перемещается на восток.

Погода при этом будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 20 м/ и более.

11:51

Метель [© ИА REGNUM]

11:47

Синоптик допустил повторение сильных морозов в центральной части России

Повторение сильных морозов в центральной части России не исключено до конца нынешней зимы. Об этом 9 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

11:39

В Барнауле сошедший с крыш снег повредил 13 автомобилей и два газопровода

В Барнауле устраняют последствия сильных снегопадов. Судя по сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале городской мэрии, не обошлось без ЧП.

Снег, сошедший в результате резкого потепления с крыш жилых домов и административных зданий, повредил 13 автомобилей и два газопровода.

«К счастью, удалось избежать серьезных травм среди жителей», — пояснили в городской мэрии.

11:38

Мороз [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:35

В Ульяновской области рекомендуют отменить уроки из-за морозов.

11:35

В Мордовии из-за морозов отменили занятия в школах.

11:34

Жителям России объяснили, как одеваться в морозную погоду

11:33

В Прикамье прогнозируют самую холодную неделю за последние четыре года.

11:33

В Саратовской области из-за морозов отменены занятия в школах.

11:32

В Поволжье пришли аномальные морозы.

11:31

В Омскую область идут морозы.

11:31

Синоптики предупредили о сильных морозах в Москве.

11:30

В Свердловской области предупредили об аномальных холодах.

11:30

На Петербург наступают сильные морозы.

11:29

В Удмуртию возвращаются 30-градусные морозы.

11:28

9 февраля в Москве ожидается до — 14 °C, гололедица

11:28

В Челябинске отменили занятия для учеников начальных классов.

11:27

В школах Оренбуржья из-за мороза отменили занятия.

11:26

Роспотребнадзор объяснил, что нельзя делать при обморожениях.

11:26

В Перми из-за мороза закрыли катки.

11:10

Названа причина схода снега, погубившего четверых жителей Алтая.

11:09

В Горном Алтае ожидаются метели и мокрый снег.

11:08

Москву ждут рекордные снегопады в конце недели — синоптики

11:08

В Барнауле под толщей снега обрушилась крыша многоквартирного дома.

11:07

В Алтайском крае 8 февраля в результате схода снега погибли четверо рабочих.

Читайте подробнее: Семьям погибших под снегом алтайских рабочих помогут финансово

11:06

На Томскую область надвигается непогода.

11:05

В Белгороде ожидается сильный снегопад

11:05

Снег с дождём и сильный ветер идут на Алтай.

11:04

С дорог Красноярска за сутки вывезли почти тысячу КамАЗов снега

За минувшие сутки с дорог Красноярска вывезли 991 КамАЗ снега, сообщили 9 февраля в мэрии города.

По прогнозам синоптиков, в Красноярске в течение ближайших суток ожидается существенное похолодание.

11:04

С 7 по 12 февраля на большей части Европейской территории, пожалуй, кроме южных регионов, установится морозная погода с температурой на 7−12° ниже климатической нормы — Гидрометцентр.

11:00

В Ульяновске сегодня, 9 февраля, на дороги города вышли 77 единиц специальной техники. Особое внимание уделяется противогололёдной обработке тротуаров, говорят в мэрии.

11:00

В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

11:00

Жителей Тувы предупредили о сильном ветре и опасности лавин

11:00

Метели могут покинуть Средний Урал уже 10 февраля

В Екатеринбурге и окрестностях 10 февраля ослабнет сила ветра. Такой прогноз дают синоптики.

Сейчас при 25-градусном морозе сила ветра достигает порой 15 метров в секунду. Если верить синоптикам, то 10 февраля она будет не выше восьми метров в секунду, а 11 февраля снова уменьшится.

10:59

С улиц Архангельска за неделю вывезли 12 тысяч тонн снега

10:58

За неделю в Петербурге выпала треть всех осадков зимнего сезона

10:58

Петербург укомплектован уборочными машинами менее чем на 50%

10:58

В связи с 30-градусными морозами ГУ МЧС по Ульяновской области призывает жителей «одеваться многослойно, потому что так легче сохранить тепло»:

«Важно держать в тепле ноги — здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений — колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже.
Не стойте на одном месте, активно двигайтесь. Не снимайте головной убор, постарайтесь укрыться от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т. д. Ни в коем случае не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идёт повышенная теплоотдача».

10:56

В Чувашии оттепель сменила морозная погода.

Фото: ИА REGNUM

10:56

Сильный ветер и мокрый снег накрыли Новосибирскую область

10:55

Непогода осложнила дорожную обстановку в Хакасии

10:55

В Тихом океане и Беринговом море ожидается сильный шторм

В акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Населённым пунктам, расположенным на побережье, оно угрозы не представляет, а вот судоходным компаниям рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

10:54

В Ульяновской области из-за аномальных морозов отменяются уроки для учащихся с первого по шестые классы. Ранее спасатели объявили в регионе жёлтый уровень погодной опасности, предупредив о 30-градусных морозах.

10:54

Синоптик предупредил о метели в Москве 9 февраля