В российских регионах очередные аномальные морозы и снегопады. По данным синоптиков, экстремальное похолодание продлится до конца недели (13−14 февраля). В северо-западных и центральных областях уже объявлено штормовое предупреждение. В Москве ожидается до — 30 °C.

В Поволжье и Сибири также прогнозируются сильные снегопады.

Из-за сильных морозов растёт число пациентов с обморожениями и переохлаждением в больницах. Также следует быть внимательнее из-за участившихся случаев схода снега с крыш.

Подробнее о погоде в регионах читайте в трансляции ИА REGNUM.