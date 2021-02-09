Пенза, , 10:51 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки произошли два пожара со смертельными исходами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар произошел в городе Кузнецке. На улице Песчаной вечером 8 февраля полностью выгорел частный деревянный дом. После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины и мужчины, возраст которых более 80 лет.

Второй инцидент произошел в четвертом часу утра (мск) 9 февраля в селе Воскресеновка Пензенского района. Во время пожара полностью выгорели деревянные дом и надворные постройки. На пепелище был обнаружен погибший. Его личность устанавливается.

По области установились аномальные морозы. Жители зачастую, чтобы согреться перекаливают печи в домах, не соблюдают противопожарную безопасность.

ИА REGNUM напоминает, по данным Гидрометцентра России, с 8−11 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы в Ульяновской, Самарской, Пензенской областях и Чувашии на 9° и более, в Марий Эл на 7° и более, в Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии на 7−15°. Температура составит ночью −23…−16° (на севере округа до — 28°), днем −20…−13° (на севере округа до — 22°).

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