Анталья, Турция, , 10:50 — REGNUM Российское генконсульство в Анталье проводит проверку информации о нападении на гражданку РФ. Об этом 9 февраля сообщил представитель дипломатической миссии.

«Генконсульство располагает только информацией, опубликованной в местных СМИ. Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия», — приводит слова представителя российской дипмиссии в Анталье РИА Новости.

Также он подчеркнул, что сама гражданка России, о нападении на которую ранее сообщалось, не обращалась в российское генконсульство для оказания ей помощи.

Отметим, ранее в некоторых СМИ Турции появились сообщения о том, что на проживающую в Анталье на постоянной основе гражданку РФ в ходе ее прогулки по горной дороге в окрестностях города напали двое неизвестных, которые угрожая пистолетом отняли у нее мобильный телефон и скрылись с места нападения на автомобиле.