Обнинск, Калужская область, , 11:22 — REGNUM В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего участника зимнего мотокросса в Обнинске, сообщила 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Проверкой установлено, что 30 января 2021 года в ходе проведения в Обнинске соревнований по зимнему мотокроссу при преодолении трамплина восьмилетний участник мотогонок потерял равновесие и упал с мотоцикла. Ребёнок не успел вовремя покинуть опасный участок трассы, и на него совершил наезд другой участник соревнований, двигавшийся следом и не заметивший знаки флаг-маршала о наличии препятствия для движения. В результате столкновения несовершеннолетнему участнику соревнований был причинен тяжкий вред здоровью.

«Прокурорской проверкой выявлены нарушения в обеспечении безопасности проведения спортивного мероприятия, в связи с чем, материалы проверки направлены в следственный орган», — сказала Искрина Басулиа.

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