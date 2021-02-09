Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации муниципалитета. Его обвиняют в предоставлении непригодного жилья многодетной семье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанет бывший сити-менеджер Ибресинского района. Следствие полагает, что в 2017 году фигурант уголовного дела, работая главой администрации, предложил своему знакомому построить жилой дом для многодетной семьи с последующим приобретением за счёт бюджетных средств. На что из казны выделили субвенцию в размере 2,2 млн рублей.

По данным правоохранителей, дом был построен, но при этом выявлены нарушения строительных и санитарных норм, а также технических регламентов. Следствие установило, что дом фактически являлся непригодным для постоянного проживания.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Дело передано в Ибресинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году не удалось освоить свыше 115 млн рублей, выделенных на обеспечение жильём детей-сирот и многодетных семей. Основная причина, по заявлениям властей, — в разнице между рыночной ценой и стоимостью, установленной Минстроем России. В прошлом году разработали республиканский закон, предусматривающий увеличение 1 кв. метра жилья, оплачиваемого за счет республиканского бюджета для детей-сирот.

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