Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Суд Хабаровска приговорил к реальному сроку застройщика — гендиректора ООО «Тополёк» за совершении восьми преступлений, в частности, мошенничество в особо крупном размере и присвоение вверенного имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Судом установлено, что фигурант уголовного дела, будучи учредителем и руководителем компании, которая занималась строительством многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского района, с 2013 года по 2018 год, используя свое служебное положение, похитил деньги дольщиков.

С некоторыми дольщиками он заключил договоры участия в долевом строительстве квартир, права собственности на которые он ранее зарегистрировал на других лиц.

Кроме этого, заключил договор купли-продажи на квартиру, которая находится на четвёртом этаже дома и фактически является не жилым помещением — чердаком.

Деньги дольщиков присвоил себе. Всего по уголовному делу признано потерпевшими 26 человек, которым причинен ущерб почти на 20 млн рублей.

Подсудимый вину не признал, пояснил, что денежные средства, полученные от дольщиков, распределены на строительство.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за два года сдали в эксплуатацию 12 долгостроев — жильё получили 2065 обманутых дольщиков.