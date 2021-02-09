Соледар, ДНР, 9 февраля 2021, 10:17 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 9 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, выпустив 14 единиц боеприпасов, отметили в представительстве.
Данных о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, сутками ранее украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР с применением миномётов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР прокомментировали слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука. В ведомстве назвали недопустимыми призывы украинского политика к войне.
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