Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 9 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, выпустив 14 единиц боеприпасов, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Яковлевка, Еленовка, Ленинское», — рассказали в СЦКК.

Данных о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, сутками ранее украинские формирования дважды обстреляли территорию ДНР с применением миномётов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ДНР прокомментировали слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука. В ведомстве назвали недопустимыми призывы украинского политика к войне.

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