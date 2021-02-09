Париж, , 10:10 — REGNUM Двухдвигательный самолет бизнес-класса совершил жесткую посадку во французском аэропорту Пари-Ле-Бурже в Париже, в результате чего были ранены четыре человека. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что самолет Embraer Phenom 100 проехал корпусом 800 метров по взлетно-посадочной полосе и загорелся. Спасатели быстро потушили возгорание. Пилот судна и три пассажира были доставлены в больницу с легкими ранениями.

Полиция Парижа уже начала расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2021 года пассажиры из Франции могут вылетать в страны, не входящие в Европейский союз, только при наличии«неотложной причины».

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