Владивосток, , 10:31 — REGNUM В Приморье в 2020 году произошёл рост на 4% числа зарегистрированных преступлений. Всего в крае зарегистрировано 32 336 преступлений, в 2019-м — 31 085, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Около трети всех преступлений зарегистрировано во Владивостоке — 10 012 (в 2019 году — 8821).

Наибольший рост регистрации преступлений отмечается в Большом Камне — 1178 (993), в Ольгинском районе — 220 (175), в Дальнегорске — 765 (616), в Первореченском районе Владивостока — 1960 (1649).

На 6,1% возросло число изнасилований (35 против 33), на 24,9% — мошенничеств (4253 против 3405), на 15,2% — разбоев (114 против 99). При этом незначительно снизилось число убийств — на 2,6% (148 против 152), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 7,9% (490 против 532).

Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического опьянения на 17,5% (141 против 120).

Кроме того, в 2020 году уменьшилось количество выявленных на территории края преступлений экономической направленности на 8,2% (с 1083 до 994), связанных с лесодобывающей промышленностью — на 65,6% (с 32 до 11), при этом, увеличилось число преступлений коррупционной направленности на 25,5% (с 306 до 384).

Половина (50,7%) всех зарегистрированных в Приморье преступлений связаны с кражами, грабежами, разбоем, мошенничеством — таких преступлений 16 379 (+12,7%).

Общий ущерб от преступлений снизился на 45,2% и составил 9,4 млрд рублей.

На 5,4% снизилась общая раскрываемость преступлений и составила 48,3%.

«Проведенный анализ преступности свидетельствует о ряде положительных моментов в борьбе с преступностью в регионе. В сравнении с другими субъектами России Приморье занимает 20 место по числу зарегистрированных преступлений», — добавили в прокуратуре.

Уровень преступности составляет 1699,5 преступлений на 100 тыс. населения. Приморье по этому показателю занимает девятое место в Дальневосточном федеральном округе (1843,3 преступлений на 100 тыс. населения) и 24 — в России (1392,7 преступлений на 100 тыс. населения).

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что преступность в республике по итогам 2020 года сократилась на 37%.