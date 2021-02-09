Благовещенск, , 10:05 — REGNUM В Приамурье за первый месяц 2021 года на пожарах погибли 17 человек, ещё 13 пострадали. В 2020 году за аналогичный период пострадавших было пять человек, погибших — 14, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В области за январь 2021 году на 2,2% увеличилось количество техногенных пожаров — их зарегистрировано 228. Существенно больше произошло возгораний в жилых домах и надворных постройках — за январь 2020 года было зарегистрировано 102 пожара, за январь 2021 года — 142.

За первый месяц года на транспорте произошёл 21 пожар.

Среди основных причин возникновения возгораний — неосторожное обращение с огнём — из-за этого произошло 78 пожаров. На втором месте — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов (67 пожаров).

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске на автобусной остановке загорелся маршрутный микроавтобус. В соцсетях активно распространяются фото и видео с места происшествия. Пламя уничтожило полностью транспортное средство, клубы дыма были видны за квартал от места происшествия.