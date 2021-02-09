Касимов, Рязанская область, , 10:22 — REGNUM Уголовное дело об истязании человека с применением пытки возбуждено в отношении 42-летнего жителя Касимова Рязанской области. Мужчина издевался над собственным сыном, пытаясь выяснить, с кем встречается бывшая супруга, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 19 января 2021 года пьяный отец несколько часов избивал 13-летнего сына. Он пытал ребёнка, добиваясь от него подтверждения своих подозрений о супружеской неверности его матери. При этом официально супруги уже были разведены.

Мужчина заключён под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств.