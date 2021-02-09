Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В центре Екатеринбурга возобновлено трамвайное движение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее трамваи встали из-за обрыва проводов на кольце у гостиницы «Исеть». Инцидент произошёл из-за сильных холодов. Кольцо у «Исети» является важным связующим звеном в транспортной сети, поэтому движение трамваев по центру было фактически парализовано.

Сейчас трамваи вновь начали движение по кольцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов.

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