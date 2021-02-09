Абакан, , 09:19 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии зарегистрировано 225 пожаров, погибли 11 человек, травмированы четверо, спасены 20. Как сообщили ИА REGNUM 9 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в регионе растёт число пожаров.

Чаще всего в Хакасии горят жилые дома (59), мусор (49), надворные постройки (30), бани (28), автомобили (18).

Самые распространённые причины пожаров — нарушение правил безопасности в обращении с печами, электрооборудованием и огнём, в том числе при курении.

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и позаботиться о противопожарном состоянии дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аскизском районе Хакасии пожилая женщина погибла при пожаре, возникшем из-за курения.

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