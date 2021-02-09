Киев, , 09:27 — REGNUM Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (госкомтелерадио) Украины намерен и дальше следить за телеканалами Zik, 112.ua и NewsOne, а также наказывать их за «нарушения». Об этом заявил первый заместитель главы Госкомтелерадио Валентин Коваль 8 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

Он рассказал, что действие лицензий данных телеканалов приостановлено на пять лет, однако это не означает, что чиновники перестанут следить за эфирами телеканалов в Youtube.

«Не надо считать, что прекращение их вещания приведёт к тому, что мы забудем о них. Мы продолжим следить за тем, что они делают», — сказал Коваль.

Чиновник добавил, что в ближайшее время состоится заседание Нацсовета, на котором будут рассматриваться «нарушения», допущенные телеканалами за последнее время.

Напомним, ранее по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Украина ввела санкции против собственного гражданина — депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Это стало поводом для лишения лицензии крупнейших оппозиционных СМИ страны, принадлежащих парламентарию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Латвии в Европарламенте Татьяна Жданок назвала закрытие оппозиционных СМИ на Украине нарушением Хартии фундаментальных прав ЕС, которое делает невозможной какую-либо «евроинтеграцию» Украины.

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