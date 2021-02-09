Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге встали трамваи у гостиницы «Исеть», сообщили в пресс-службе МУП «Гортранс» журналистам.

Из-за сильных морозов на линии произошёл обрыв проводов. Трамваи встали на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Луначарского, передаёт «Областная газета».

Аварийная бригада уже начала работу по устранению неполадок. Инцидент парализовал движение трамваев по центральной транспортной артерии города — проспекту Ленина (от площади Коммунаров в сторону Втузгородка), невозможно проехать от Пионерского посёлка в сторону ул. Челюскинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трамваи встали в екатеринбургском микрорайоне ЖБИ из-за коммунальной аварии.

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