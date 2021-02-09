Екатериновский район, , 08:47 — REGNUM В Екатериновском районе Саратовской области организована прокурорская проверка по факту возгорания крыши образовательного учреждения. Общая площадь пожара составила около 800 кв. метров, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщение о возгорании крыши МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Екатериновка», расположенного по улице Мичуринская поступило на пульт спасателей 9 февраля в 4 часа утра (местное время). Трехэтажное здание было построено в 1961 году. Крыша двускатная и покрыта металлическим профилем. На первом этаже располагается детский сад «Тополек», на втором и третьем — школа.

Пожар полностью уничтожил крышу учреждения, каких-либо других повреждений нет. В ходе проверки установят причины и очаг возникновения пожара, соблюдение законодательства противопожарной безопасности. Прокуратура при наличии оснований примет соответствующие меры реагирования.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области в период с 1 по 10 января 2021 года произошло 114 пожаров, в результате которых погибли пять человек, еще четверо пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 6 случаев, или 5%. В большинстве случаев пожары произошли в жилом секторе.

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