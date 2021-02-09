Нью-Хейвен, США, , 08:42 — REGNUM В Соединённых Штатах следователи Коннектикута расследует обстоятельства смерти студента Йельского университета, который умер на прошлой неделе от огнестрельных ранений. Об этом сообщили представители полицейского управления Нью-Хейвена, сообщает Washington Post.

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В полицейском ведомстве напомнили, что 26-летний Кевин Цзян был застрелен в машине вечером в субботу, 6 февраля, в районе Ист-Рок в Нью-Хейвене. Полицейские обнаружили его в многочисленными огнестрельными ранениями неподалеку от Йельского университета. По словам сотрудников университета, молодой человек был студентом второго курса на кафедре экологических наук.

Как заявил на пресс-конференции начальник полицейского управления города Нью-Хейвен Отониель Рейес, полиция в настоящее время выясняет, носил ли инцидент случайный характер или Цзян был выбран стрелком в качестве мишени. Поиск нападавшего продолжается.

Связаться с семьей Цзяна для комментариев изданию не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Теннесси 7 февраля был застрелен молодой человек. Вместе со своим другом он решил разыграть людей на стоянке местной компании. Он взял в руки большой нож и попытался инсценировать ограбление, однако находившийся на парковке мужчина воспринял угрозу всерьёз и застрелил «грабителя».