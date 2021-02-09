Село Аскиз, Хакасия, , 08:41 — REGNUM В Аскизском районе Хакасии проводится проверка по факту гибели пожилой женщины в результате пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар в частном доме в посёлке Аскиз произошёл утром 8 февраля. При тушении в доме обнаружили тело 68-летней женщины.

По предварительным данным, пенсионерка жила в доме одна. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение женщины с источниками огня. В ведомстве предполагают, что она оставила в комнате около дивана непотушенную сигарету и заснула. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка при пожаре.

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