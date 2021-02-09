Нью-Дели, , 08:42 — REGNUM Общая сумма ущерба от схода ледника в районе строительства электростанции в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии, по предварительным оценкам, составляет около 15 млрд рупий (свыше $200 млн). Об этом 9 февраля рассказал журналистам министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх, посетивший площадку строительства электростанции, его слова приводит газета Business Standard.

«По предварительным оценкам, потери, которые понес проект, составили около 15 млрд рупий», — сказал Сингх.

Также он отметил, что электростанция должна была быть введена в эксплуатацию в 2023 году, однако на данный момент стоит вопрос о том, в течение какого времени нужно будет чистить стройплощадку, так как на ней теперь лежат сотни тысяч тонн ила.

«По состоянию на данный момент сложно сказать, когда мы сможем возобновить работу на площадке и когда объект будет сдан», — добавил министр.

При этом он указал, что вопрос о прекращении строительства данного объекта «даже не рассматривается».

Отметим, по последним данным, из-под возникших из-за схода ледника завалов было извлечено 26 погибших, еще 197 человек числятся как пропавшие без вести.