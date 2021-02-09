Благовещенск, , 08:37 — REGNUM В Благовещенске на автобусной остановке загорелся маршрутный микроавтобус. В соцсетях активно распространяются фото и видео с места происшествия. Пламя уничтожило полностью транспортное средство, клубы дыма были видны за квартал от места происшествия.

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Возгорание произошло на остановке в районе пересечения улиц Игнатьевское шоссе и Дьяченко.

В региональном МЧС сообщили, что в момент пожара пассажиров в автобусе не было. Возгорание ликвидировали с привлечением двух автоцистерн и семи человек личного состава, пишет «Вести Амурская область».

В Приамурье 9 февраля пожарные тушили ещё одно возгорание транспортного средства. Утром загорелся автомобиль отечественного производства в районе улицы Заводской.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области автобус, в салоне которого находились десять пассажиров, врезался в дерево. Предположительно, водитель автобуса отвлёкся на телефонный звонок или сообщение. Мужчине грозит штраф по ст. 12.36.1 КоАП в размере до 1,5 тыс. рублей.