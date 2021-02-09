Посёлок Пурпе, Ямало-Ненецкий АО, , 08:35 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении двух чиновников и коммерсанта за получение и дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

По версии следствия, в июле 2020 года гендиректор ООО «Ямалремонт» передал взятку в размере 300 тыс. рублей заместителю главы и начальнику отдела администрации посёлка Пурпе за обеспечение победы в аукционе и заключение муниципального контракта на исполнение дорожной разметки. Также чиновники должны были без препятствий подписать акт о выполнении работ.

На данный момент чиновники обвиняются по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), а предприниматель — по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Фигуранты дела задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.