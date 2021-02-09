Горно-Алтайск, , 08:33 — REGNUM Двое 16-летних подростков в Майминском районе Республики Алтай стали фигурантами уголовного дела, пытаясь продавать наркотики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, подозреваемые договорились о создании сети тайников-закладок с неустановленным лицом. 31 января 2020 возле одного из домов в селе Майма они сформировали закладку с синтетическим наркотиком массой 1,04 грамма, которая была найдена правоохранителями.

«Деятельность преступной группы пресечена благодаря эффективно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, реализованным сотрудниками управления наркоконтроля МВД по Республике Алтай», — отметили в управлении.

В рамках расследования уголовного дела следователи намерены в том числе выяснить условия жизни и воспитания подростков.