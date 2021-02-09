Чита, , 08:30 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять порядка 200 новых носителей коронавируса, обнаружились злостные нарушения карантинного режима владельцами увеселительных заведений. Как сообщает сегодня, 9 февраля, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, по итогам проверки восьми кафе, ресторанов и ночных клубов, расположенных на территории Центрального и Ингодинского районов Читы, оказалось что многие из них работали.

Нелегальные посетители ночного клуба в Чите ГУ МВД по Забайкальскому краю

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В частности, во время проверки в одном из ночных клубов, несмотря на закрытый центральный вход, находилось более 100 человек, среди них оказалось трое несовершеннолетних.

В двух других развлекательных заведениях было выявлено 30 нарушителей. Кроме того, возбуждены дела об административном производстве и в отношении владельцев клуба и ресторана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 228 человек, причём 185 из них обнаружили за последние сутки.

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