Пенза, , 08:53 — REGNUM Пензенское управление федеральной антимонопольной службы России (УФАС) установило нарушения в действиях перевозчиков по повышению цен на проезд в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, компании-перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки в общественном транспорте Пензы автобусами большой и малой вместимости, приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги в ноябре прошлого года. Сотрудники УФАС установили, что доля ряда перевозчиков составляет более 50% объема перевозок пассажиров в городе, и на их действия распространяются запреты, установленные ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции». С октября 2020 года они контролируются одним юрлицом.

Стоимость проезда на маршрутах, тарифы на которые не регулировались мэрией города, с 14 ноября выросла на 15%. Проезд в автобусах большого класса увеличился с 23 до 27 рублей, в автобусах малого класса — с 27 до 32 рублей.

Пензенское УФАС России возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения данными компаниями закона «О защите конкуренции».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области планируют изменить систему пассажирских перевозок и создать под транспортную реформу казённое учреждение. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул необходимость проведения аудита магистральной сети, чтобы «избежать неконтролируемого повышения цен на проезд в общественном транспорте».

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