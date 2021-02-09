Улан-Удэ, , 08:18 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 684 пациентов.

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Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 766, в том числе 110 за последние сутки. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 19 186 человек.

В медицинских учреждениях республики на лечении находятся 940 пациентов. 77 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 956 носителей коронавируса лечатся дома в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1532 койки, занято — 940, свободно — 592 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,4%», — отметили в оперштабе.