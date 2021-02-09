Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства 71-летней пенсионерки, которую изрезали ножом и застрелили. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по чувашской Республике.

Преступление было совершено в одном из сёл Шумерлинского района. Правоохранители полагают, что утром 6 февраля 2021 года 69-летний подозреваемый, находясь у себя дома, во время ссоры ударил «не менее 12 раз» ножом свою 71-летнюю супругу.

По данным следствия, женщине перерезали горло, а также один раз выстрелили из обреза в плечо. От полученных ранений пенсионерка скончалась.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый арестован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Чувашии было завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего шумерлинца, которого обвинили в хулиганстве с применением охотничьего ружья. По версии правоохранителей, обвиняемый с балкона своей квартиры сделал замечание двум мужчинам у подъезда за «громкий разговор», а затем дважды выстрелил из охотничьего ружья.

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